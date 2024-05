Montabaur – unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Am Mittwoch, dem 08.05.2024, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Montabaur auf Höhe der Hausnummer 21 zu eine Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein parkender PKW linksseitig am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher, welcher an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne zuvor seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Montabaur, 02602 9226-0, zu wenden.



