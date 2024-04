Montabaur. Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Anzeige



Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurden zwei 19 und 21 Jahre alten Männer aus NRW und Baden-Württemberg in der Staudter Straße in Montabaur, am 22.04.2024, 17.25 Uhr angetroffen. Diese gaben an, gerade Cannabis konsumiert zu haben. Da ein PKW geparkt vor Ort stand, wurde die Weiterfahrt untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

Am 23.04.2024, 15.30 Uhr wurde in der Waldstraße in Freirachdorf ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Selters mit Ausfallerscheinungen festgestellt, obwohl nur eine geringe Alkoholkonzentration vorhanden war. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Am 23.04.2024, 16.55 Uhr wurde in der Rheinstraße in Selters eine 36-Jährige Frau aus der VG Selters mit ihrem E-Scooter angehalten. Diese gab an, dass sie häufiger Cannabis und gelegentlich auch Amphetamin konsumiert. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe durchgeführt und es wurde festgestellt, dass der E-Scooter keine gültige Versicherung hat.

Am 24.04.2024 um 00.22 Uhr wurde in der Rudolf-Diesel-Straße in Höhr-Grenzhausen ein 25-Jähriger PKW-Fahrer aus der VG Ransbach-Baumbach positiv auf THC und Amphetamin getestet und entsprechend eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen 02.25 Uhr wurde dann in Mogendorf auf der L 307 ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Bendorf angehalten und auf mehrere Stoffgruppen positiv getestet. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer wird auch weiterhin ein Schwerpunkt der Verkehrskontrollen der Polizei Montabaur bleiben.



