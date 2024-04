Girod – Diebstahl aus PKW & Verbrennen von Dokumenten ***Zeugen gesucht***

Anzeige

Das Fahrzeug war im Bachhausweg abgestellt. Diverse Dokumente aus dem Geldbeutel wurden in der Folge an der Bushaltestelle der Hauptstraße, Ecke Kapellenstraße, verbrannt. Zeugen, die in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.



