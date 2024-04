Freilingen – Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus ***Zeugen gesucht***

Im Zeitraum vom 13.03.2024 bis zum 13.04.2024 kam es in der Wölferlinger Straße in 56244 Freilingen zu einem Einbruchsdiebstahl.

Hier brachen unbekannte Täter durch eine seitliche Tür in das sich aktuell in einer Sanierungsmaßnahme befindliche leerstehende Einfamilienhaus ein und entwendeten dabei zumindest einen Akkuschrauber. Näheres zur Tat und / oder den Tätern liegt bislang nicht vor. Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.



