Bad Marienberg – Diebstahl von Absperrbaken

Wie erst jetzt der Polizei Hachenburg mitgeteilt wurde, kam es bereits im Tatzeitraum 06.04.2024 – 07.04.2024 zum Diebstahl von vier Absperrbaken in der Wildparkstraße.

Anzeige

Diese waren dort aufgestellt um ein verbotswidriges Parken zu verhindern.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell