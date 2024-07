Praktische Prüfung des Polizeinachwuchses in Kirn

Foto von der Prüfung in der Praxis in Kirn

Foto von der Prüfung in der Praxis in Kirn Foto: Polizeiinspektion Kirn

Bei der Prüfung zum Ende des Praktikums werden zwei „echte“ Verkehrskontrollen von den Auszubildenden durchgeführt und von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen anderer Dienststellen, die als Prüfer eingesetzt sind, benotet.

Da die Studierenden sowohl die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer und mitgeführte Papiere als auch die Vorschriftsmäßigkeit und vollständige Ausrüstung der Fahrzeuge kontrollieren müssen, nimmt eine solche Kontrolle eine gewisse Zeit in Anspruch.

Hierfür bitten wir um Verständnis.



Bei der heutigen Prüfung in der Straße „Altstadt“ in Kirn konnten alle vier Auszubildenden gute und sehr gute Ergebnisse erzielen und somit das Ausbildungsziel erreichen.



Den betroffenen Fahrzeugführenden danken wir für die Zeit und die Geduld, die sie bei den Kontrollen aufbringen mussten.



