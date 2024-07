Großbrand in Seesbach – Hinweise erbeten

Anzeige

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um den Gebäudekomplex eines ehemaligen und seit längerer Zeit nicht mehr bewohnten landwirtschaftlichen Anwesens, bestehend aus Scheune und Wohnhaus, welcher durch den Brand komplett zerstört wurde. In Mitleidenschaft gezogen wurde noch die Fassadenverkleidung eines benachbarten Einfamilienhauses. In der Scheune verbrannte zudem dort gelagertes Inventar des örtlichen Karnevalsvereins. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Nahe-Glan und Kirner Land waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Es ergaben sich jedoch Hinweise, dass sich Kinder bzw. Jugendliche des Öfteren unberechtigt in der Scheune aufhalten sollen. Hinweise dringend erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Kriminalinspektion Bad Kreuznach.



