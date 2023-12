Nachtragsmeldung: Grundstücksmauer beschädigt – Verkehrsunfallflucht geklärt

Ursprungsmeldung: In der Nacht von Samstag, dem 09.12.2023 auf Sonntag, den 10.12.2023 kam es in der Ortslage Seesbach in der Felsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein/e bislang unbekannter Fahrzeugführer/in beschädigte vermutlich im

Vorbeifahren mit dem PKW die Mauer eines Privatgrundstückes und

flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dort

blieben Fahrzeugteile, die möglicherweise Rückschlüsse auf den

Verursacher zulassen, zurück, die durch die Polizei Kirn

sichergestellt und nun ausgewertet werden.

An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in niedriger

vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher/in geben oder

Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in

Kirn zu melden.



Nachtrag 20.12.2023:



Durch umfangreiche Ermittlungen, unter Anderem der Auswertung der sichergestellten Fahrzeugteile, welche an der Unfallörtlichkeit aufgefunden und sichergestellt werden konnten, konnte durch die Polizei Kirn ein 25-jähriger PKW-Fahrer eindeutig als Unfallverursacher festgestellt und identifiziert werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen im hiesigen Dienstbezirk überprüft und durch Polizeibeamte in Augenschein genommen.



