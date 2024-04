Mainz – Bad Kreuznach – versuchtes Tötungsdelikt, Verletzter auf dem Weg der Besserung – Zeugen gesucht

Anzeige

04.2024) in Bad Kreuznach, als ein durch Messerstiche verletzter 41-Jähriger ein Bad Kreuznacher Krankenhaus aufsuchte, befindet sich der 30-jährige Beschuldigte weiterhin in Untersuchungshaft.

Der 41-jährige Bad Kreuznacher kann zeitnah aus dem Krankenhaus entlassen werden, er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Mittlerweile hat das K 11 der Kriminaldirektion Mainz, zuständig für Kapitaldelikte die Ermittlungen übernommen. Ziel der Ermittler ist es, die Gesamtumstände der Tat, insbesondere die Phase unmittelbar davor und mögliche Hintergründe der Tat aufzuklären.

Zeugen der Tat und Personen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen.



Tel.: 06131 – 65 3633



Mail: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de



Onlinewache: https://www.polizei.rlp.de/onlinewache



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131/653045

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell