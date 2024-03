Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 13.03.2023 gegen kurz vor 13 Uhr wurde eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe durch Beamte der Polizei Bingen in der Espenschiedstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stellte die kontrollierende Streife eine offensichtliche drogenbedingte Beeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Feststellungen, die Frau stand unter dem Einfluss von THC (Cannabis/Marihuana). Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Ihr droht nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Da die Fahrerin bereits wegen eines Drogendelikts auffällig wurde wird sich die Führerscheinstelle nach Ermittlungsabschluss mit der zukünftigen Tauglichkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr beschäftigen.



