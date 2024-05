Am Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes ein geparktes Fahrzeug durch einen Einkaufswagen beschädigt.

St.-Katharinen (ots) –



Am Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes ein geparktes Fahrzeug durch einen Einkaufswagen beschädigt. Vermutlich hatte ein Nutzer den Einkaufswagen nicht festgehalten, so dass dieser ins Rollen kam und gegen den geparkten Pkw prallte. Die Polizeiinspektion Linz bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



