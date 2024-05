Am Donnerstag ereignete sich im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 20:20 Uhr auf einem Parkplatz in Roßbach (Wied), Auf dem Posten eine Verkehrsunfallflucht.

Der / die Unfallverursacher/- in beschädigte beim ein oder ausparken, ein daneben geparktes Feuerwehrfahrzeug (Ford Transit) im Bereich der rechten Fahrzeugfront und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.



In diesem Zusammenhang erhielt die Polizei den Hinweis, dass gegen 16 Uhr ein silberner PKW rechts neben dem Feuerwehrfahrzeug abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



