Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 07.05.2024 wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 15:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 413 hinter der Ortslage Dierdorf in Fahrtrichtung Autobahn gemeldet.

Beteiligt an dem Verkehrsunfall sind zwei Fahrzeuge. Die Bundesstraße ist zurzeit voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme dauert an.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Soweit der Sachverhalt verifiziert ist, wird unaufgefordert nachberichtet.



