Pressemitteilung der PI Betzdorf für Samstag, den 08.06., – Sonntag, den 09.06.

Dienstgebiet der PI Betzdorf (ots) – VGV Kirchen (Sieg) In Niederfischbach kam es zwischen Donnerstagabend, dem 06.06.2024, und Samstagmorgen, dem 08.06.2024, zu einem Einbruch in einen Container des „Kart Sport Clubs“.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde ein Container aufgebrochen und zumindest Bargeld gestohlen.



VGV Betzdorf-Gebhardshain



Nach angeblichen Böllerwürfen gerieten zwei Brüder (26 und 24 Jahre), von denen zumindest einer stark alkoholisiert war, am späten Samstagnachmittag in der Ortslage Scheuerfeld in Streit. Dieser endete in einer handfesten Auseinandersetzung bei der sich die Streitparteien leichte Schürfwunden zuzogen.

Hierzu ein kleiner Spruch, der zum Nachdenken anregen soll: „Durch Alkohol bringt man sich auf Stufen der Kultur zurück, die man überwunden hat.“ -Friedrich Nietzsche



