Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 01.05.24

Anzeige

Betzdorf (ots).



1. Farbschmierereien



Tatort: Ortslage Derschen



Zeitpunkt: 30.04.24, 11:00 Uhr



Hergang:



Zu o.g. Zeit wurden der Polizei Betzdorf Farbschmierereien an einem Wasserhäuschen innerhalb der Ortslage Derschen gemeldet. Der Tatzeitpunkt dürfte Zeugenangaben zufolge innerhalb der letzten 24 Stunden vor der Anzeigenaufnahme liegen. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Die Polizei Betzdorf ermittelt und bittet unter der Rufnummer 02741/9260 um Hinweise aus der Bevölkerung.



2. Parkplatzunfall



Unfallort: Wilhelmstraße in Betzdorf



Zeitpunkt: 12:30 Uhr



Hergang:



Ein 40-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte seinen PKW in einer Parklücke auf dem Gelände des Netto-Marktes abzustellen. Hierbei touchierte er einen links daneben abgestellten PKW. An beiden PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Polizei rückte zur Unfallaufnahme aus.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell