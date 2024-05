Falscher Bankmitarbeiter ruft an

Am 15.05.24 gegen 15:00 Uhr meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter bei einer 87-jährigen Geschädigten aus Unkel.

Anzeige

Unter der Legende, dass er angeblich eine verdächtige Transaktion festgestellt habe, fragte er die Geschädigte nach ihren Wertgegenständen aus und bat um eine persönliche Übergabe von Bargeld und Gegenständen. Das Gespräch wurde vorzeitig beendet, so dass es zu keiner Übergabe kam. Nach einer Rücksprache mit der tatsächlichen Bankmitarbeiterin erfolgte die Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein, POK'in Heidelberg



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell