Am 15.05.24 zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mehrere Pfosten eines Grundstücksbegrenzungszaunes im Bereich der Straße Waldblick 11 in Rheinbreitbach und entfernte sich anschließend von der Verkehrsunfallstelle.

Der Spurenlage zu Folge handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



