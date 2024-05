Im Laufe des Mittwochs wurde an einem Wohnhaus im Melkenweg ein Briefkasten und eine Gartenmauer beschädigt.

Anhand der Spurenlage dürfte es sich um eine Verkehrsunfallflucht handel. Vermutlich wurde der Briefkasten und die Gartenmauer durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



