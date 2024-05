Kraftfahrzeugdiebstahl in Niederbieber – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 16.05.2024, kam es gegen 03:00 Uhr in Neuwied-Niederbieber auf dem „Weißen Berg“ zu einem Diebstahl eines Kraftfahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die bislang unbekannten Täter das Privatgrundstück, um anschließend ein dort abgestelltes Kraftfahrzeug, einen grauen Toyota Land Cruiser, auf unbekannte Art und Weise zu entwendeten. Dieses Kraftfahrzeug wurde am heutigen Morgen in der Donaustraße abgestellt vorgefunden.



Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Neuwied unter Tel. 02631-878-0 sowie per Email: pineuwied@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0



