Pressebericht der Polizei Betzdorf 11.05.2024

Hier erschreckte er sich aufgrund einer vermeintlichen Wahrnehmung und fuhr mit dem Gefährt gegen einen Poller. Am Poller entstand kein Schaden, am E- Scooter jedoch schon. Zudem zog er sich leichte Verletzungen zu.



2. Verkehrsunfall Sachschaden



Unfallort: 57548 Kirchen, L 280



Unfallzeit: 10.05.2024, 18:35 Uhr



Hergang: Bei der zweispurigen Strecke übersah der Unfallverursacher einen bereits in gleicher Höhe fahrenden Pkw als er zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw ansetzte. es kam zum Unfall mit Sachschaden.



3. Fahren ohne Fahrerlaubnis



Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße



Tatzeit: 11.05.2024, 01:50 Uhr



Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer dieses aufgrund entzogener Fahrerlaubnis nicht mehr führen durfte. Die Fahrt wurde beendet und ein Strafverfahren eingeleitet



4. Streitigkeiten



Tatort: 57629 Malberg, Schulstraße



Tatzeit: 11.05.2024, 00:30 Uhr



Hergang: Die Polizei wurde zu einer größeren Streitigkeit anlässlich der Kirmes in Malberg gerufen. Hier sollten zwei Gruppen in Streit geraten sein. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich auch aufgrund der Alkoholisierung aller Beteiligten schwierig. Festgestellt werden konnte, dass wohl eine Person von mehreren anderen Personen geschlagen worden sein soll. Dieser soll jedoch zuvor einen Baseballschläger ins Festzelt gebracht haben, da er auf der Suche nach einer Person war, die ihm Wertmarken entwendete. Des weiteren wurde dann auch noch eine weitere Person, die wohl lediglich schlichten wollte beleidigt und durch einen Schlag leicht verletzt.



