Polizeieinsatz im Innenstadtbereich Neuwied

Am Freitag, den 19.04.2024, gingen bei der Polizeiinspektion Neuwied gg. 15 Uhr mehrere Meldungen über eine aggressive männliche Person ein, welche ein Messer in den Händen halte und im Innenstadtbereich Neuwied Passanten anschreie.

Die Person, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte innerhalb kürzester Zeit durch die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neuwied im Bereich Luisenplatz angetroffen und fixiert werden. Zur Durchführung weiterer gefahrenabwehrender Maßnahmen wurde die Person in Gewahrsam genommen.



Nach derzeitigem Stand kam es nicht zu Verletzungen, ein entsprechendes Strafverfahren wg. Bedrohung und Beleidigung gg. die Person wurde eingeleitet. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



