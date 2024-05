Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 01.05.2024 befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw gegen 07:15 Uhr die B256 von Flammersfeld kommend in Fahrtrichtung Schürdt.

Auf einem geradenverlaufenden Streckenabschnitt kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nach weiteren möglichen Verkehrsunfallbeteiligten oder Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise sind an die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu richten.



