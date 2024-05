Vandalismus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Linz am Rhein (ots). Vermutlich in der Nacht vom 25.04.2024 zum 26.04.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Bäume und Bepflanzungen in der Kaiserbergstraße und Am Gestade.