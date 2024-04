Häufung von Anrufen falscher Polizeibeamter

Anzeige

Mit der bekannten Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der Betrüger (angeblicher Polizeibeamter) die Geschädigten in ein Gespräch zu verwickelten. Die Angerufenen waren glücklicherweise entsprechend informiert und beendeten das Gespräch, so dass es zu keinem Schadeneintritt kam.



