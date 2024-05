VG Rengsdorf – Vermehrte Anruf von Callcenterbetrügern

Anzeige





In der überwiegenden Anzahl der Anrufe rufen „falsche Polizeibeamte“ ihre Opfer an und schildern, dass deren Vermögenswerte nicht mehr sicher und z.B. Einbrecherbanden unterwegs zu ihnen seien. Auch wird ihnen suggeriert, dass ihr Geld auch auf der Bank nicht völlig sicher sei und sie es sich dort auszahlen lassen sollten. Anschließend würde ein Polizist vorbeikommen, das Geld auf Echtheit prüfen und es sicher in Verwahrung nehmen.



Hierbei handelt es sich um Betrugsversuche! Bitte fallen Sie nicht auf diese betrügerischen Anrufe herein, beenden Sie solche Gespräche und setzen Sie sich mit ihrer örtlich zuständigen Polizei in Verbindung.



Zum wiederholten Mal der Hinweis:



In keinem Fall werden die Polizei oder Vertreter einer sonstigen staatlichen Institution am Telefon die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen fordern!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell