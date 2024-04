Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A61 – Zeugenaufruf

Anzeige





Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass an diesem ein Porsche GT3RS sowie ein Mercedes A45S mit britischen Kennzeichen (Farbe gelb) beteiligt waren. Die Fahrzeuge wurden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt und andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und gefährdet. Die Tatörtlichkeit dürfte sich bis zur Anschlussstelle Wehr erstreckt haben.



Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten beide Fahrzeuge an der Nürburgring Nordschleife bei Adenau festgestellt und durch Beamte der Polizeiinspektion Adenau kontrolliert werden. Nach entsprechender Verifizierung der Zeugenaussagen konnte der Verdacht auf eine Strafbarkeit nach §315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) begründet werden. Beiden britischen Fahrzeugführern wurde die Fahrerlaubnis entzogen und eine Geldstrafe (Sicherheitsleistung) von mehreren tausend Euro einbehalten.



Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Mendig unter der Telefonnummer 02652 97950 in Verbindung zu setzen.



