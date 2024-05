BAB 61, Zwischen AS Boppard und AS Emmelshausen – Festgefahrener Lkw Geplante Vollsperrung aufgrund v. Bergungsarbeiten am Morgen des 03.05.24

Am 03.05.2024, gegen 02:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen der AS Boppard und der AS Emmelshausen.

Dabei kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr sich anschließend am rechtsseitigen Fahrbahnrand fest.



Derzeit ist an der Unfallstelle der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr kann einspurig vorbei fließen.



Die endgültige Bergung des Fahrzeuges wird in den Morgenstunden des 03.05.2024, voraussichtlich gegen 06:30 Uhr, erwartet.



Dazu muss die BAB 61 im Bereich der Unfallörtlichkeit für 45 – 60 Min. voll gesperrt werden.



Eine örtliche Umleitung an der AS Boppard wird eingerichtet.



