Trickdiebinnen stehlen Ledermappe mit Geldbörden im Discounter

Zwei bislang unbekannte Frauen entwenden am Donnerstag, den 23. November 2023, gegen 14 Uhr, in einem unachtsamen Moment eine etwa DIN A 4 große Ledermappe aus der Handtasche eines Geschädigten.

Darin befanden sich zwei dunkle Portemonnaies mit Bargeld und persönlichen Papieren des Geschädigten. Dieser hatte sich mit seiner Begleiterin kurzfristig von seinem Einkaufswagen abgewandt, um sich im Warensortiment zu orientieren.



Während eine Tatverdächtige den Diebstahl mit ihrem Körper abschirmte und sich zwischen dem Einkaufswagen und den Geschädigten stellte, griff die weitere Tatverdächtige in die Handtasche des Opfers und entnahm die Ledermappe. Bislang ergeben sich keinerlei Hinweise auf die Identität der beiden Täterinnen.



Beschreibung Beschuldigte 1:



– geschätztes Alter Anfang bis Mitte 20

– dünn

– lange, dunkle Haare

– helle Bommelmütze mit Leopardenmuster

– schwarzer Umhängebeutel

– helle Jeans mit Löschern an beiden Knien

– helle Jacke, Parka, mit diversen Fronttaschen

– helle Sneaker



Beschreibung Beschuldigte 2:



– geschätztes Alte Mitte 20 bis Mitte 30

– leicht kräftig

– knielanger, schwarzer Wintermantel mit Kapuze

– graue Hose

– schwarze Sneaker mit weißer Sohle

– helle Bommelmütze mit Strickmuster



Fotos der Tatverdächtigen finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/iPdEM



Wer kann zu den beiden Tatverdächtigen, deren Verbleib oder Aufenthaltsort sowie der Tat an sich Auskünfte geben?

Hinweise bitte an die Kripo Trier, Tel.: 0651/9779-2290



