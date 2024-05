Straßenverkehrsgefährdung auf der L207 in Boppard

Anzeige



Der Geschädigte befuhr die L207 in Fahrtrichtung Boppard. In einer scharfen Linkskurve kam ihm nach eigener Aussage eine Gruppe von Motorrädern entgegen. Die Motorräder befuhren dabei teilweise die Fahrspur des Geschädigten.

Ein Fahrer der Gruppe befuhr vollständig die Fahrspur des Geschädigten, weshalb dieser in den Grünstreifen ausweichen musste.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



