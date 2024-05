Verfolgungsfahrt mit Roller

Urmitz(Rhein) (ots). Am Sonntag, den 19.24, konnte gegen 15:25 Uhr ein Roller mit zwei Personen besetzt durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm festgestellt werden.

Am Sonntag, den 19.5.24, konnte gegen 15:25 Uhr ein Roller mit zwei Personen besetzt durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm festgestellt werden. Dieser befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Feldwege. Bei dieser Fahrt soll es zu einer Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Die Personen trugen keinen Helm. Im Bereich des Rheinufers in Urmitz verunfallte der Roller. Die beiden Personen wurden nicht verletzt. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser nach einem Diebstahl ausgeschrieben war zur Fahndung. Die Kennzeichen wurden ebenfalls zuvor entwendet. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers gestand dieser den zeitnahen Konsum berauschender Mittel. Zudem besaß der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Der Roller wurde sichergestellt. Die Personen wurden zur Dienststelle verbracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



