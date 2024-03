Koblenz

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 412 im Bereich Nürburgring

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am heutigen Karfreitag, 29.03.24, kam im Bereich der B 412 in der Nähe des Nürburgrings gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem 5 Fahrzeuge beteiligt waren.