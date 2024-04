Sachbeschädigung an Dudeldorfer Grundschule

Anzeige

Unter anderem beschädigten die Täter Bockstufen und Pflastersteine und rissen das Gartentor aus der Verankerung. Anschließend konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge in niedrigem vierstelligen Bereich.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden: 06561-96850



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell