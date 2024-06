Rock am Ring 2024 – Vorläufiges Resümee zum Polizeieinsatz der Polizeidirektion Mayen

Anzeige

.. so kann man die diesjährige Veranstaltung Rock am Ring aus polizeilicher Sicht kurz und knapp beschreiben.



Aufgrund des tödlichen Vorfalls in Mannheim in der Vorwoche und der großen Anteilnahme der Blaulichtfamilie und der Bevölkerung stand der Polizeieinsatz unter besonderen Vorzeichen. In der bisherigen Bilanz lässt sich konstatieren, dass ausgelassenes Feiern und gegenseitiger Respekt durchaus miteinander vereinbar sind. Veranstaltungstypische Straftaten und Vorfälle wie Körperverletzungsdelikte oder Diebstähle sind bei solchen Menschenmengen nie ganz zu unterbinden, blieben aber die Ausnahme.



Der Anreiseverkehr verlief aufgrund des an die jeweilige Situation angepasste Verkehrskonzeptes der Polizeidirektion überwiegend störungsfrei und längere Behinderungen blieben ebenfalls die Ausnahme.



Demensprechend äußert sich auch der Einsatzleiter und Leiter der Polizeidirektion Mayen, Kriminaldirektor Ralf Durben: „Mit dem Verlauf des diesjährigen Einsatzes bin ich sehr zufrieden. Das mit den übrigen Behörden abgestimmte Konzept konnte umgesetzt werden. Das überwiegend freundliche Verhalten der Besucherinnen und Besucher gegenüber den Einsatzkräften ist sicher sehr positiv zu bewerten. Wenn jetzt noch alle Gäste ohne Zwischenfälle gesund nach Hause kommen, dürfen alle von einer gelungenen Veranstaltung sprechen, auch die Polizei.“



