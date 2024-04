Pressebericht PI Bendorf 12.04.2024 – 14.04.2024

Anzeige

Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten sich bei der Polizei Bendorf oder beim Fundbüro zu melden.



Fahrzeug mit erheblichen Mängeln



Am 12.04.2024, gegen 14:30 Uhr, stellten Beamte der PI Bendorf bei einer Verkehrskontrolle in Bendorf fest, dass der PKW des 60-Jährigen Fahrers ehebliche Mängel aufwies. Der Mann führte sein Fahrzeug unter anderem mit einem abgerissenen Auspuff. Die Weiterfahrt wurde untersagt und weitere verkehrsrechtliche Maßnahmen eingeleitet.



Sicherstellung eines E-Bikes



Am 14.04.2024, gegen 01:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bendorf den 42- Jährigen Fahrer eines E-Bikes. Dabei konnte festgestellt werden, dass das E-Bike vor einem halben Jahr in Koblenz gestohlen worden war. Das E-Bike wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Einbruchdiebstahl in Vallendar



In der Nacht vom 13.04.2024 auf den 14.04.2024 kam es in der Löhrstraße in Vallendar zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter zerschlug mit einem großen Stein die Verglasung der Hauseingangstür. Danach wurden mehrere Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet.

Zeugen die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben werden geben sich bei der Polizei zu melden.



