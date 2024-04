Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 12. – 14.04.2024

Anzeige

Diese wurde ihm in der Vergangenheit gerichtlich entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Kaltenengers – Reifen von PKW gestohlen – Zeugenaufruf



Am Samstagmorgen dem 13.04.2024 wurde der Polizeiinspektion Andernach der Diebstahl von insgesamt vier PKW-Reifen in der Hauptstraße in Kaltenengers gemeldet. Das angegangene Fahrzeug wurde auf Blöcke aufgebockt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Tat dürfte zwischen dem 12.04.24, 23:30 Uhr – 13.04.24, 07:00 Uhr stattgefunden haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden erbeten.



Andernach – Küchenbrand – eine Person leichtverletzt



Am Samstag dem 13.04.2024 gegen 12:20 Uhr kam es im Schillerring in Andernach zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vergaß die 79 jährige Bewohnerin ihr Essen in einem Topf auf dem Herd und schlief ein. Durch einen Ersthelfer konnte die Frau aus der verrauchten, brennenden Wohnung gerettet werden. Die Verantwortliche erlitt nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Andernach – Trunkenheit im Straßenverkehr



Am Sonntagmorgen des 14.04.2024 führte die Polizeiinspektion Andernach zwischen 06:00 – 07:00 Uhr mehrere Verkehrskontrollen mit dem Ziel „ Erkennen von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ im Stadtgebiet durch. Hierbei konnte bei einem 21 jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch bei der Kontrolle festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.51 Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



