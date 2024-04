Presseaufruf: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdungen auf der L218 gesucht

Anzeige

Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die geschädigten Fahrzeugführer mussten stark bremsen oder in den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen.

Wer hat diese Überholvorgänge beobachtet oder wurde selbst durch die Überholvorgänge gefährdet?

Bitte Hinweise an die Polizeiinspektion Simmern und der Telefonnummer 06761 921-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Tel. 06761 921-211 oder 921- 0

C. Imig, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell