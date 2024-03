Gebäudebrand in Winningen

Die Löscharbeiten dauern an. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

In diesem Bereich der B416 sind wegen der Wasserentnahme aus der Mosel in den nächsten Stunden Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten.

Für Bewohner, die ihre Wohnungen räumen mussten, wurde eine Anlaufstelle im Rathaus eingerichtet.



