Festnahme nach versuchter Brandstiftung in Trierer Innenstadt

Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den Brand und konnten das Feuer löschen, bevor es auf das angrenzende Gebäude übergriff.



Eine Streife der Polizeiinspektion Trier konnte den Tatverdächtigen noch in derselben Nacht im Stadtgebiet stellen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Dienstag, 9. April, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.



