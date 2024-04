Festnahme nach Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige

Anzeige

Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten die Beamten bei zwei der drei Jugendlichen, einer 17-Jährigen und einem 18-Jährigen, geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Auch in der Wohnung des Mannes wurden Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 41-jährige Mann am Freitag, 5. April, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft eingeliefert.



