Erstmeldung – Fahndungsmaßnahmen im Bereich Koblenz-Karthause

Anzeige



Dort waren drei Personen mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Diese wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nähere Hintergründe zur Tat (Motiv, etc.) oder zu dem oder den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Von einer allgemeine Gefahr für die Bevölkerung ist derzeit nicht auszugehen.



Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet...



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Michels, PHK (PvD)



Telefon: 0261 92156-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell