Einbruchschutzberatung auf der ÖKO 2024

Mit einem Messestand in Halle 2 (Stand 70) bietet die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier interessierten Messebesucherinnen und -besuchern ein breites Spektrum an Informationen zum Thema Einbruchschutz.



Das Angebot richtet sich vor allem an Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Wohnungen oder auch an Mieter, die ihre Immobilien vor Einbrüchen schützen möchten. An unserem Stand haben Besucher die Möglichkeit, live zu erleben, wie schnell ein potenzieller Täter ein ungesichertes Fenster öffnen kann. An einem herkömmlichen Standardfenster demonstrieren wir die Gefahren und zeigen effektive Maßnahmen zum Schutz auf.



Darüber hinaus informieren wir umfassend über mechanische und elektronische Einbruchschutzmaßnahmen für Gebäude und Wohnungen. Unsere Experten stehen für Fragen zur Verfügung und halten Informationsmaterial bereit.



Die Öffnungszeiten unseres Messestands sind wie folgt:



Freitag, 26. April: 14 Uhr – 18 Uhr



Samstag, 27. April: 10 Uhr – 18 Uhr



Sonntag, 28. April: 11 Uhr – 18 Uhr



Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher sowie auf anregende Gespräche rund um das Thema Einbruchschutz.



