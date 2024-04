Einbruch in historischen Stollenbunker

In der Zeit vom Freitag, 12.04.2024 bis zum Sonntag, 14.04.2024 versuchten unbekannte Täter in den Stollenbunker „Kellerchen“ in der Allerheiligenstraße in Lahnstein einzubrechen.

Die massive Stolleneingangstür wurde aufgebrochen.

Die Tür lies sich aber lediglich einen Spalt öffnen, so dass die unbekannten Täter nicht in den Bunkerstollen eindringen konnten.



Wer Hinweise auf verdächtige Personen die sich in der Zeit in der Allerheiligenbergstraße aufhielten oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.



