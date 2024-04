Einbruch in Getränkemarkt

Im Zeitraum vom 26.04.2024, 18:30 Uhr, bis 27.04.2024, 08:50 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in der Koblenzer Straße, in Andernach zu einem Einbruch.

Anzeige

Der/die unbekannte(n) Täter brachen die Vordertüre auf und verschaffte(n) sich so Zugang zum Markt. Hier entwendete(n) er/sie mehrere dutzend Packungen Zigaretten sowie Bargeld. Der/die Täter flüchtete(n) über die Straße Scheidsgasse.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen/ Tätern oder Fluchtmitteln nimmt die Polizei in Andernach unter der 02632-9210 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

02632- 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell