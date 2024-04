Trier

Diebstahl aus KFZ

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Samstag, 20. April, zwischen 0 Uhr und 5:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos in einer Tiefgarage in der Trierer Zuckerbergstraße ein.