Demonstrationslage am 15.03.2024 in Koblenz

Am heutigen Freitag, 15. März 2024, fand im Jugend- und Bürgerzentrum, „JuBüz“, im Koblenzer Stadtteil Karthause in den frühen Abendstunden eine öffentliche AfD- Veranstaltung unter dem Motto „Puls der Heimat – Kommunalwahl im Blick“ statt, an der ca. 35 Personen teilnahmen. Während sich die Besucher der vorgenannten Veranstaltung im Obergeschoss versammelten, fand sich im Erdgeschoss das 10. Karthäuser Forum unter dem Leitsatz „Der Demokratie Raum geben“ zusammen.

Hier kamen ca. 40 Personen zusammen.

Darüber hinaus fand auf dem Parkplatz vor dem Bundesarchiv eine politische Gegenveranstaltung unter dem Motto „Wir passen auf! Koblenz bleibt bunt. Kein Platz für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus!“, angemeldet durch den DGB, statt. Hier erfolgten mehrere Redebeiträge u.a. zur aktuellen politischen Lage, gerichtet an ca. 250 Besucher.

Der Polizei gelang es, einen störungsfreien Verlauf der jeweiligen Veranstaltung zu gewährleisten. Es kam zu keinerlei polizeilich relevanten Aktionen.



