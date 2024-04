Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AFA) ind er Dasbachstraße – Gemeinsame Pressemittelung

Bei einem Brand in einem Wohncontainer in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier sind am Samstagnachmittag 22 Menschen verletzt worden.

20 davon waren Bewohner der AfA, zwei waren Einsatzkräfte.



Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung, die bis auf die Autobahn und in die umliegenden Straßen in Trier-Nord reichte.



Um 16 Uhr ging am Samstag eine Brandmeldung aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Dasbachstraße in Trier-Nord bei der Trierer Feuerwehr ein. Auf dem Gelände brannte eine Reihe von Wohncontainern, in denen normalerweise rund 80 Menschen untergebracht sind.



Weitere Informationen finde Sie ind der gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt Trier, der Polizei und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion: https://s.rlp.de/G4Hkw



