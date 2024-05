Verkehrsunfallflucht L82

Sinzig. Franken (ots) – Am Donnerstag, den 23.05.2024 gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der L82 zwischen Franken und Waldorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in einen Graben fuhr.

Infolgedessen drohte dieser umzukippen. Nach Angaben des Fahrers sei ihm ein schwarzer Lkw mit Auflieger entgegengekommen, welcher auf seine Fahrspur geriet. Aus diesem Grund habe der Fahrer ausweichen müssen. Der schwarze Lkw habe seine Fahrt, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen, fortgesetzt.



Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die L82 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Hierfür wurde mit Unterstützung der Straßenmeisterei Sinzig der Verkehr in Waldorf und Franken abgeleitet.



Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Remagen unter der 02642/93820 zu melden.



