Baustellen-LKW im Vollbrand Nachtragsmeldung

Der in Brand geratene LKW auf der B 259 wurde zwischenzeitlich gelöscht.

Anzeige

Die Bergungsarbeiten dauerten bis 16:30 Uhr an. Die Bundesstraße 259 nusste die gesamte Zeit für die Bergungsmaßnahmen gesperrt bleiben.

Die Zugmaschine eines Bauunternehmens aus dem Kreis Cochem-Zell brannte vollkommen aus. Das geladene Schüttgut wurde vor Ort auf einen anderen LKW umgeladen.

Vermutlich war der LKW aufgrund eines technischen defektes in Brand geraten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem





Telefon: 02671-9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell