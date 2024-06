Mendig, Ernst-Abbe-Straße

Diebstahl von Kraftstoff – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es in der Zeit vom 14.06.2024, ca. 12:00 Uhr bis 16.06.2024, 21:35 Uhr zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw der Marke DAF, der vor dem Anwesen 27 c, in einem Parkstreifen abgestellt war.