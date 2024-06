Verfolgungsfahrt – Zeugen gesucht

Anzeige

In dessen Verlauf

versuchte sich der 26-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Cochem-Zell

mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Kreisverkehr der

ED-Tankstelle Kaisersesch in Richtung Landkern einer

Verkehrskontrolle zu entziehen. Dabei kam es zu mehreren Gefährdungen

anderer Verkehrsteilnehmer in teils unübersichtlichen Kurvenbereichen

durch riskante Überholmanöver trotz Gegenverkehr. Die Fahrt endete am

Ortseingang Landkern durch einen Verkehrsunfall, bei welchem der

flüchtende PKW von der Fahrbahn abkam und in einer Hecke zum Stehen

kam. Hierbei wurde die Hecke, sowie ein Verkehrszeichen beschädigt.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.



Die Polizeiinspektion Cochem fragt nun: Sind Sie Zeuge der

Verfolgungsfahrt geworden? Wurden Sie im Rahmen der Verfolgungsfahrt

gefährdet?



Wenden Sie sich bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31,

56812 Cochem

Telefon: 02671-9840

E-Mail: wache.picochem@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Pressestelle



Telefon: 02671-9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell